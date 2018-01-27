Сибиряк обокрал принявших его в семью цыган и сбежал

Житель Иркутской области украл у цыган 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

По информации следователей, молодой человек приехал в якутский город Мирный вместе с цыганской семьей и позже вместе с ними жил в одной квартире. Через некоторое время 19-летний подозреваемый похитил у них 200 тысяч рублей и скрылся. Молодой человек также украл сотовый телефон и личное имущество у работника стройплощадки на общую сумму 15 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по статье «Кража». Для его задержания якутские следователи выехали в город Тулун Иркутской области.

В ноябре прошлого года в Якутии задержали девушку и школьницу по подозрению в краже смартфонов и денег из салона сотовой связи. Общий ущерб от их действий превысил 1,3 миллиона рублей.

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