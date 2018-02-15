Названа лучшая актриса из лучших актрис

Кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, получивших «Оскар» в номинации «Лучшая актриса». Из них он выбрал одну победительницу. Рейтинг опубликован на The Guardian.

Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил ее роль в фильме «Выбор Софи».

В список также вошли актрисы Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдормэнд («Фарго»).

Выбор читателей The Guardian не совпал с мнением Брэдшоу. Пользователи отдали предпочтение Фрэнсис Макдормэнд, которая получила «Оскар» за ленту «Фарго».

Ранее Брэдшоу составил рейтинг из лучших актрис-лауреатов «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана. Он выбрал таких артисток, как Хэтти Макдэниел, Глория Грэм, Клорис Личмен, Тильда Суинтон и Виола Дэвис.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!