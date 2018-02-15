Забайкалью пригрозили управлением извне

В Забайкальском крае из-за проблем в бюджетной сфере могут ввести внешнее управление финансами региона — он не справляется с нагрузкой по повышению МРОТ до прожиточного минимума в установленный президентом России срок, а краевая долговая нагрузка составляет 91,4 процента. Об этом депутат Госдумы от региона Юрий Волков написал на своей странице в Facebook.

При введении внешнего управления регион перестает самостоятельно распоряжаться собственным бюджетом, деньги тратятся по согласованию с Федеральным казначейством. «Забайкальский край из-за проблем в бюджетной сфере быстро идет к этой черте», — считает парламентарий.

Волков пояснил, что у местных властей при дефиците ресурсов в 3,5 миллиарда рублей нет средств на то, чтобы довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. «"Самый лучший" за последние годы бюджет стремительно сокращается до восьми, может быть, до шести месяцев», — отметил Волков. Парламентарий также обратил внимание на проблему дифференциации зарплат, поскольку в некоторых местах зарплата техперсонала сравнялась с зарплатой специалистов.

«Выяснилось, что зарплата в системе здравоохранения, образования, культуры далека от показателей "майских указов". Кроме того, из-под действия этих указов в бюджетных учреждениях давно уже вывели непрофильных специалистов — юристов, кадровиков, бухгалтеров и другие категории. И сейчас огромное число работников, независимо от выполняемых функций, нагрузки и ответственности, стали получать одинаковую заработную плату», — сказал Волков, отметив, что «подобная уравниловка» приводит к конфликтам между сотрудниками и снижает мотивацию к работе.

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Ранее в России впервые применили внешнее управление в отношении субъектов федерации — мера коснулась Республики Хакасия и Костромской области. В их отношении будут применены механизмы казначейского сопровождения, учета бюджетных обязательств, недопущения принятия обязательств сверх суммы установленных законом о бюджете лимитов, а также недопущения скрытой кредиторской задолженности.

Президент России Владимир Путин в конце 2017 года повысил минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. С 1 января 2018 года МРОТ установлен на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума, с 1 января 2019-го — приравнен к нему. Однако 10 января глава государства заявил, что состояние российской экономики позволяет сравнять МРОТ и прожиточный минимум раньше — уже с 1 мая 2018 года.

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