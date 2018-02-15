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Умерла народная артистка СССР Тамара Нижникова

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Тамара Нижникова

В Минске скончалась народная артистка Белоруссии и СССР Тамара Нижникова. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщается на сайте Белорусской государственной академии музыки.

Оперной певице было 92 года.

«Коллектив Белорусской государственной академии музыки глубоко скорбит по случаю смерти Тамары Николаевна Нижниковой и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Гражданская панихида пройдет 17 февраля.

Нижникова исполняла такие оперные партии, как Марфа в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Джильда в «Риголетто» Верди, Лакме в «Лакме» Делиба. Своей любимой партией называла Розину из «Севильского цирюльника» Россини.

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