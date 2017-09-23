Умерла народная артистка СССР Цисана Татишвили

Оперная певица Цисана Татишвили скончалась в Грузии в возрасте 79 лет. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили.

«Тбилисский государственный театр оперы и балета выражает глубокую скорбь и соболезнует семье певицы и всему музыкальному миру», — отметили в пресс-службе театра.

Время и место церемонии прощания станут известны позже.

Цисана Татишвили родилась в Тбилиси 30 декабря 1937 года. В 1963-м она окончила Тбилисскую консерваторию по классу пения, в 1963-1992 годах являлась солисткой Тбилисского театра оперы и балета. Певица также выступала в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) и «Комише опер» в Берлине. Преподавала в Тбилисской консерватории.