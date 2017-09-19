Умер писатель Олег Стрижак

Российский писатель Олег Стрижак скончался в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 19 сентября, интернет-газете «Фонтанка» сообщила сестра автора, телеведущая Ника Стрижак.

Литератору было 66 лет. Причины смерти не называются.

«Он был писатель, поэт и историк с уникальным даром, каким-то совершенным чувством слова и стиля. Уже много лет в Литинституте имени Горького в Москве учат писать на прозе Стрижака», — отметила она.

Телеведущая вспомнила, как снимала в Стокгольме интервью с сыном писателя Владимира Набокова Дмитрием: «Он был потрясен, узнав, что мы сестры писателя Олега Стрижака, он считал, что в ряду русских писателей именно Олег следует за его отцом, а в одном французском литературном обзоре было и вовсе написано: "Если вы хотите понять Петербург, вам надо читать Достоевского, Белого и Стрижака"».

Олег Стрижак — автор романа «Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках», документального исследования о Великой Отечественной войне на Балтике «Секреты Балтийского подплава» и поэтических сборников «К незнакомке» и «Удары жезла в дверь». «Мальчик...» был переведен на французский язык, удостоен награды Литературного салона Бордо и номинирован на премию Медичи.