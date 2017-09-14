Умер автор «грязного и непристойного» романа «Человек с огоньком»

В городе Маллингар скончался ирландский писатель американского происхождения Джеймс Патрик Данливи. Об этом сообщает The New York Times.

Он умер в больнице ирландского графства Уэстмит недалеко от своего дома. Литератору был 91 год.

По словам его сестры Мэри Риты Данливи, причиной смерти стал сердечный приступ.

Писатель был одним из представителей американской школы черного юмора. Наиболее известной его работой стал роман «Человек с огоньком», от которого долгое время отказывались издательства в США и Ирландии, считая книгу «грязной, нечитабельной и непристойной» из-за откровенных описаний секса.

Среди других произведений Данливи — «Волшебная сказка Нью-Йорка», «Уникальный человек», «Встреться с Создателем, сумасшедшая молекула», «Деяния Дарси Дансера, джентльмена» и «Дама, любившая чистые уборные».