Орешкин исключил возможность высокой инфляции

Министр экономического развития Максим Орешкин исключил резкий рост цен в 2018 году. Об этом глава МЭР заявил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает Rambler News Service.

«Оценка не изменилась», — заявил министр, отвечая на вопрос.

В январе министерство экономического развития утверждало, что инфляционная динамика в 2018 году будет ниже четырех процентов в случае отсутствия негативных погодных шоков.

Для россиян уровень инфляции по-прежнему остается одним из ключевых социально-экономических факторов. Важность роста цен в феврале отмечали около 56 процентов россиян.

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