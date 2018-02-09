ЦБ понизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5 процента годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Уровень годовой инфляции остается на низком уровне, а инфляционные ожидания граждан постепенно снижаются, считает Банк России. «Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики», — говорится в сообщении.

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ЦБ отмечает нестабильность глобальных финансовых рынков. «В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году», — указывает регулятор.

15 декабря 2017 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,75 процента годовых.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 23 марта.

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