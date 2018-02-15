Кремль опроверг информацию о засекречивании данных по россиянам в Сирии

Президент России Владимир Путин не принимал решений о каком-либо засекречивании информации о якобы погибших и раненых россиянах в Сирии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 15 февраля.

«И все, что мы могли сказать по этой теме, мы уже сказали. Нам нечего к ней добавить», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне представитель Кремля сообщил, что Россия не планирует вводить законодательные ограничения на частные поездки своих граждан в Сирию. Он также призвал журналистов не руководствоваться «преднамеренно или непреднамеренно ошибочной» информацией о гибели россиян в Сирии и «серьезно подходить к описанию подобных эпизодов».

13 февраля пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые находятся в Сирии, если речь не идет о военных.

«Медиазона» 12 февраля сообщила, что в Сирии после удара коалиционных войск во главе с США на берегу реки Евфрат в районе Дейр-эз-Зора погиб бывший нацбол Кирилл Ананьев. Позднее стало известно, что там же погиб казак Владимир Логинов. Как утверждают в Минобороны, в этом районе россиян нет.

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