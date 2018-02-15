Россиянам привезли внедорожник из Техаса

Американская автомобильная марка Chevrolet начала продавать в России обновленную версию внедорожника Tahoe. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 15 февраля.

Автомобиль оснащен новым двигателем V8 EcoTec3 с рабочим объемом 6,2 литра и мощностью 426 лошадиных сил и 8-ми ступенчатой коробкой переключения передач с системой ручного переключения. Во всех комплектациях предусмотрена реконфигурируемая приборная панель. Проекционный цветной дисплей выводит информацию с приборной панели или мультимедиа системы на лобовое стекло.

Материалы по теме Брутальный бугай Chevrolet Tahoe заставил забыть про пафос

В салоне установлена развлекательная система с проигрывателем DVD. К системе прилагаются два комплекта беспроводных наушников. Воспроизведение видео с переносных устройств теперь возможно через HDMI- или USB-подключение.

Модель доступна в 7-ми или 8-местном исполнении в зависимости от комплектации. Салон трансформируется в ровное багажное пространство объемом до 2680 литров.

По сообщению компании, автомобили для российского рынка собираются на заводе в штате Техас, США. Цена машины от 3,45 миллионов рублей в комплектации комплектации LE до 4,15 миллионов рублей в комплектации Premier.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!