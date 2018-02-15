В США полицейские застрелили отказавшегося съезжать ветерана

В американском городе Хомстед (штат Флорида) полиция застрелили 84-летнего ветерана Корейской войны, грозившего покончить с собой из-за выселения. Об этом сообщает Task and Purpose.

Полицейские приехали к комплексу, в котором жил Реймонд Бишоп, после того, как получили сообщение о вооруженном человеке, который угрожает совершить самоубийство. Они пытались уговорить ветерана опустить оружие, однако он этого не сделал. Во время переговоров мужчина направил его на офицеров, поэтому они были вынуждены открыть огонь. От полученных ранений ветеран скончался на пороге квартиры на первом этаже.

Бишоп был инвалидом, использовал ходунки, его лечили от расстройства настроения. У ветерана были два пса — Рокси и Рейнджер, он также держал аквариумных рыбок. Врач мужчины отмечал, что собаки крайне хорошо влияют на его эмоциональное состояние.

Ветерана намеревались выселить из комплекса именно из-за его животных, связанное с этим дело рассматривалось в суде с лета 2017-го. Согласно документам, мужчина поселил у себя собак, что не было разрешено, а также не держал их на поводке. В итоге один из псов напал на другого жителя и ранил его. Переговоры между сторонами были неудачными, Бишоп был крайне расстроен происходящим, хотя вердикт по делу еще не вынесли.

«Они просто выкидывали его. Ему некуда было идти», — рассказал его сосед Джонатан Родригес, часто помогавший ветерану с едой и возивший его в больницу.

Издание отмечает, что Бишоп жил в комплексе по программе субсидирования округа Майами-Дейд. В результате произошедшего собаки, находившиеся в помещении, не пострадали.

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