В ЦРУ решили отдать шпионаж на аутсорсинг ветеранам

Белый дом и ЦРУ начали рассмотрение возможности разрешить бывшим сотрудникам американских разведведомств под логотипом частных компаний проводить за рубежом секретные разведывательные операции, а также захватывать и тайно доставлять подозреваемых в терроризме в США или другую страну. Об этом пишет BuzzFeed.

Одно из предложений подразумевает многомиллионный контракт на формирование тайной разведывательной сети с частной компанией Amyntor Group. В ней работают ветераны спецслужб, проводившие операции против Ирана, в Ираке и Афганистане.

В качестве причины привлечения бывших сотрудников и частных фирм указывается излишний бюрократизм ЦРУ и предубежденность сотрудников по отношению к Дональду Трампу.

Ранее стало известно, что предоставляющая услуги по вызову такси компания Uber наняла бывших сотрудников ЦРУ для шпионажа за коммерческими конкурентами.