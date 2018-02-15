США решили закупить снаряды для большой войны

Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Об этом сообщает портал Task and Purpose.

Отмечается, что объем нынешнего заказа на 825 процентов больше, чем был запланирован изначально. В частности, в список вошли реактивные снаряды Excalibur, предназначенные для ближнего боя. Как отмечает издание, создается впечатление, что страна готовится к «новой большой войне».

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Обычно такое количество боеприпасов требуется солдатам для отработки навыков ведения наземных операций. По словам директора армии по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена, США готовятся к «бою в конфликтах, требующих особой решительности».

В вооруженных силах отметили, что недостатка в снарядах нет, и сейчас идет восстановление и обновление арсенала.

Белый дом ранее запросил у Конгресса 6,3 миллиарда долларов на «Европейскую инициативу сдерживания» — программу, направленную на сдерживание «российской агрессии» в регионе. Эти средства планируется потратить на усиление присутствия американского контингента в Европе.

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