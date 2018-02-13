США уничтожили советский Т-72 в Сирии

Американцы уничтожили советский танк Т-72 на востоке Сирии во время авиаудара. Об этом сообщил во вторник, 13 февраля, журналист Fox News Лукас Томлинсон (Lucas Tomlinson) на своей странице в Twitter.

По его данным, это произошло 10 февраля после того, как лояльные правительству Сирии силы открыли огонь по военным международной коалиции во главе с США и их сирийским союзникам практически в том же месте, что и 7 февраля. Ни один американец не пострадал, однако трое находившихся в танке погибли, отмечается в сообщении.

Позднее Томлинсон уточнил, что Т-72 был уничтожен разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper. Танк якобы принадлежал тем же силам, которые на прошлой неделе атаковали штаб «Демократических сил Сирии» (ДСС), поддерживаемых США.

Как рассказал Business Insider представитель Пентагона, инцидент произошел неподалеку от Табии. По его словам, танк маневрировал и открывал непрямой огонь по оборонительным позициям ДСС.

Т-72 «Урал» — основной боевой танк СССР, состоит на вооружении с 1973 года. Он экспортировался в том числе в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию.

7 февраля коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла удар по сирийским проправительственным силам. Сообщалось, что ополченцы в это время проводили операцию против спящей ячейки ИГ в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба.

В США же заявляли, что это была защита. Коалиция указала на то, что сирийские военные до этого атаковали штаб ДСС, где находились ее военные советники.

По различным данным, в результате атаки погибли или пострадали десятки человек. Сообщалось, что среди них могли быть российские наемники.

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