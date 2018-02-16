Отцовство назвали причиной преждевременной смерти

Ученые Торонтского университета выяснили, что отцовство повышает риск преждевременной смерти. К такому выводу исследователи пришли, изучив продолжительность жизни отцов в неполных семьях. Результаты научной работы опубликованы в журнале PLOS ONE, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании, которое продолжалось 11 лет, приняли участие 40,5 тысячи человек в Канаде, в том числе 4590 одиноких матерей и 871 одинокий отец со средним возрастом 40 лет. За время исследования умерли 700 человек, при этом смертность была в три раза выше среди мужчин, живущих в неполных семьях, по сравнению с матерями-одиночками. С учетом сторонних факторов, включая возраст, высокий риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, вероятность преждевременной смерти у отцов-одиночек была двукратной.

Такой результат объясняется тем, что одинокие мужчины, воспитывающие детей, ведут нездоровый образ жизни, в том числе питаются жирной и богатой углеводами пищей, уделяют мало времени физической активности и пьют большое количество алкоголя. При этом большая доля отцов, оставшихся с ребенком, разведены, живут отдельно или становятся вдовцами, тогда как большинство матерей-одиночек воспитывают детей, зачатых вне брака. По мнению ученых, это делает мужчин с детьми более уязвимой группой, чем женщины.

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