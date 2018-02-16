На Украине придумали еще одну причину потери Крыма

Антитеррористическая операция (АТО) в Крыму провалилась из-за «предательства» около 90 процентов сотрудников СБУ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в ходе допроса в суде по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает «112 Украина».

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«СБУ не выходила с предложением проведения АТО [в Крыму]. Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в Военной прокуратуре, 90 процентов предали», — сказал Турчинов, добавив, что «при такой тотальной измене» некому было проводить силовую операцию.

14 апреля 2014 года Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины, подписал указ «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины». На тот момент уже произошло воссоединение Крыма с Россией. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты волеизъявления крымчан незаконными. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав РФ на законных основаниях.

15 февраля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны генерал-полковник Михаил Коваль заявил, что в 2014 году украинские военнослужащие «могли утопить Крым в крови».

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