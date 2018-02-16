Российские хоккеисты забросили словенцам восемь шайб на Олимпиаде

Российские хоккеисты разгромили сборную Словении во втором матче группового этапа Олимпийских игр. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 8:2. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Сергей Мозякин (19-я минута), Илья Ковальчук (19-я, 38-я), Александр Барабанов (27-я), Илья Каблуков (29-я), Кирилл Капризов (31-я, 42-я, 48-я). У словенцев отличились Ян Муршак (34-я) и Жига Панце (60-я). На 27-й минуте Каблуков не реализовал буллит.

В параллельном матче американцы со счетом 2:1 обыграли словаков. Согласно регламенту олимпийского турнира в плей-офф выходят все участники, вне зависимости от результатов на групповом этапе.

14 февраля команда Олега Знарка стартовала на Олимпиаде с поражения от словаков (2:3). После матча Ковальчук заявил, что ничего страшного не произошло, и пообещал, что хоккеисты сделают правильные выводы.

В следующем матче россияне сыграют с американцами. Встреча пройдет 17 февраля, начало — в 15:10 мск.

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