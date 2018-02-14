Ковальчук не увидел ничего страшного в поражении от словаков на Олимпиаде

Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал поражение от сборной Словакии в стартовом матче группового этапа Олимпиады. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что страшного произошло? Все начинается сначала. Нужно сделать правильные выводы. Вот сегодня Словения вроде Америку обыграла. Любая команда может обыграть любую. Надо лучше готовиться и большинство разыгрывать лучше. Мы не расслаблялись. Куча моментов, но вратарь здорово у Словакии сыграл», — заявил Ковальчук.

Ранее 14 февраля команда Олега Знарка уступила словакам. Российские хоккеисты быстро открыли счет и вели 2:0 уже к пятой минуте. Соперник сумел переломить ход игры и одержать волевую победу. В параллельном матче словенцы оказались сильнее американцев в овертайме (3:2).

В оставшихся двух встречах россияне сыграют со словенцами (16 февраля) и американцами (17 февраля).

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Олимпийский комитет России, из-за чего российские спортсмены выступают на Играх в статусе «Олимпийские атлеты из России». В составе хоккейной сборной отсутствуют игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Причина в том, что МОК и НХЛ не смогли договориться о сумме компенсации за участие игроков лиги в олимпийском турнире.

Игры проходят с 9 по 25 февраля.

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