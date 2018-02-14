Российские хоккеисты проиграли словакам в первом матче на Олимпиаде

Сборная России по хоккею проиграла словакам в матче первого тура группового этапа на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 14 февраля, и завершилась поражением команды Олега Знарка со счетом 2:3. На третьей минуте счет в матче открыл Владислав Гавриков, две минуты спустя преимущество россиян увеличил Кирилл Капризов. К концу первого периода словаки сравняли счет, заброшенными шайбами отметились Петер Олвецки (17-я) и Мартин Бакош (18-я). Победу словакам в третьем периоде принес точный бросок Петера Черешняка (49-я).

В параллельном матче сборная Словении обыграла американцев в овертайме со счетом 3:2.

Российская команда попала в группу B вместе со словаками, словенцами и американцами. В следующем матче, запланированном на 16 февраля, отечественные хоккеисты встретятся со сборной Словении.

Россияне выступают на Играх под олимпийским флагом и в статусе «Олимпийские атлеты из России» из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК). В составе хоккейной сборной нет игроков из Национальной хоккейной лиги. Это случилось из-за того, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия игроков в олимпийском турнире.

Игры проходят с 9 по 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!