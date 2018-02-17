Способный перенести человека дрон разработают в России

Беспилотник массой 300 килограммов, способный нести до 70 килограммов груза, разрабатывают в конструкторском бюро «Вертолетов России». Это следует из годового отчета, размещенного на сайте госзакупок.

Разрабатываемый дрон будет состоять из беспилотника и мобильного пункта управления с интегрированным комплексом наземного управления и контроля. Также беспилотник должен соответствовать летно-техническим характеристикам и иметь массу до 300 килограммов. Продолжительность полета должна достигать шести часов, а максимальная скорость — 180 километров в час.

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Кроме того, комплекс должен быть готов к использованию в дневное и ночное время, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время года, над равниной и дезориентированной местностью, при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия.

Сообщается, что наземные исследования нового дрона должны пройти до июля 2018 года. В действии беспилотник испытают до января 2019 года. Стоимость научно-исследовательских работ составит почти 395 миллионов рублей.

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