В России ради «интересов общества» предложили запретить дроны

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, специалист по навигационным системам Андрей Ионин в колонке на «Известиях» предложил ввести в России полный или частичный запрет на гражданские дроны.

По мнению члена Экспертного совета при правительстве России, в настоящее время дроны представляют серьезную опасность для безопасности людей, в частности, могут использоваться террористами. Ионин предлагает два сценария противодействия потенциальной угрозе.

Материалы по теме Самим страшно Почему США не боятся отсталого российского оружия

Первый из них заключается в правовом регулировании гражданского использования беспилотников, а также разработке «комплексных систем защиты объектов на национальном уровне». Второй сценарий предполагает ограничение использования дронов.

«Либо все ожидания развития рынка дронов в странах, серьезно думающих об общественной безопасности, а Россия в их числе, надо будет снизить и практически до нуля, поскольку полный или частичный запрет использования гражданских дронов здесь выглядит оправданным исходя из интересов общества», — полагает эксперт.

С июля 2017 года в России введена обязательная регистрация гражданских летательных дронов тяжелее 250 граммов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!