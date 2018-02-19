Украина создаст союз с Турцией и Азербайджаном

Украина, Турция и Азербайджан намерены создать новое торговое объединение. Об этом рассказал посол Азербайджана на Украине Азер Худиев, сообщает агентство «Азертадж».

По его словам, первые переговоры о формировании союза пройдут в Баку 6 марта. Совещание пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел стран. От Украины заявлено участие Василия Боднаря, от Турции — Умида Ялчина, Азербайджан представит Халаф Халафов.

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«Создание нового формата еще раз доказывает, что без участия Азербайджана невозможно реализовать региональные и международные проекты», — уверен Худиев.

В ходе первых трехсторонних переговоров будут обсуждаться такие вопросы, как текущее положение и перспективы развития политического, экономического, энергетического и гуманитарного партнерства между странами, а также совместная работа внутри международных организаций. Особое внимание представители стран уделят вопросам грузоперевозок с помощью новых транспортных коридоров, а также поставок энергоресурсов с помощью бассейнов Каспийского и Черного морей.

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