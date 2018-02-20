Женщина-бармен убила посетителя кафе пятью ударами кулака

В Подмосковье задержали женщину-бармена, до смерти забившую посетителя кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Инцидент произошел 17 февраля в Коломне. В кафе, где работала женщина, пришел нетрезвый посетитель. Между ними произошел конфликт, переросший в драку, и бармен пять раз ударила гостя по голове. В результате тот упал, ударился о кафель и скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

По данным источника «Ленты.ру», погибший мужчина часто наведывался в кафе и пользовался дурной славой среди сотрудников: те подозревали его в мелких кражах, в том числе, и у других посетителей. Увидев гостя на пороге, бармен стала выгонять его на улицу. Тот не хотел уходить, поэтому женщина пустила в ход кулаки.

По данным следствия, подозреваемая имеет непогашенную судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Гость кафе несколько раз был судим за совершение краж.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Крыму уволенный бармен украл из кафе полмиллиона рублей. Он оставил себе ключи от заведения, проник туда ночью и забрал из кассы всю выручку. После этого мужчина вызвал такси и покинул территорию республики.

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