В Крыму уволенный бармен украл из кафе полмиллиона рублей и успел их потратить

В Крыму 21-летнего местного жителя — бывшего бармена кафе — заподозрили в краже 500 тысяч рублей из заведения. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает пресс-служба МВД России.

«В отдел полиции города Симферополя поступило заявление от директора увеселительного заведения о том, что в ночное время неизвестный тайно похитил из кассы крупную сумму денежных средств», — говорится в сообщении. Вскоре по подозрению в краже был задержан 21-летний местный житель — бывший бармен этого кафе. Задержанный признался в преступлении.

«По словам молодого человека, после увольнения у него остались ключи от заведения. Ночью, после закрытия бара, он открыл двери, отключил сигнализацию и забрал из кассы денежные средства в сумме 500 тысяч рублей. После этого злоумышленник вызвал такси и покинул территорию республики», — отмечают в МВД.

Через некоторое время, потратив большую часть похищенных денег, подозреваемый вернулся на полуостров.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, максимальное наказание по которой — пять лет лишения свободы.

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