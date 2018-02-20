Украинское дно станет глубже

На Украине начал работу Дноуглубительный флот, сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Структура займется навигацией в акватории морских портов и на внутренних водных путях, а также углублением дна для безопасного судоходства, пояснили в АМПУ.

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В 2018 году на углубление дна потратят 1,9 миллиарда гривен (около 4 миллиардов рублей). Прежде всего АМПУ рассмотрит возможность таких работ на реке Днепр, уточняет «Интерфакс».

В сентябре 2017 года правительство Украины распорядилось углубить дно Азовского моря.

Как объяснили в Киеве, это необходимо для обслуживания крупных судов в Мариуполе. До этого украинские власти опасались, что на работе порта скажется строительство Керченского моста, через арки которого смогут проходить только корабли средних габаритов.

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