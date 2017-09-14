В сети посмеялись над решением Киева углубить Азовское море

В сети активно обсуждают решение Киева направить технику в Азовское море для углубления дна.

Многие пользователи сети отнеслись к инициативе Киева скептически.

Другие вспомнили байку о том, что якобы украинские историки доказали, будто Черное море было выкопано таким же способом.

— Гном по имени Вася (@gnomvasja) 14 сентября 2017, 15:27

Некоторые попытались предположить, с помощью каких инструментов будет осуществлен проект.

В четверг, 14 сентября, стало известно, что кабинет министров Украины поручил направить технику для дноуглубительных работ в портах акватории Азовского моря. В августе министерство по делам беженцев выразило опасение, что строительство Крымского моста скажется на конкурентоспособности порта Мариуполя, расположенного на побережье Азовского моря.