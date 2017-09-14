Киев решил углубить Азовское море

Кабинет министров Украины поручил направить технику для дноуглубительных работ в портах акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры страны.

Для этого из Черного в Азовское море будут переправлены землесос «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов». «Сейчас стоит насущная необходимость перемещения вышеупомянутых судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря», — сказал замглавы ведомства Юрий Лавренюк.

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В августе министерство Украины по делам беженцев выразило опасение, что строительство Крымского моста скажется на конкурентоспособности порта Мариуполя, расположенного на побережье Азовского моря. «Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не будут отвечать по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года», — подчеркнули в министерстве.

По мнению украинских чиновников, «установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью». О введении ограничений по габаритам для судов, проходящих через морской участок под арками пролетных строений объекта, сообщалось в июне в письме капитана порта Керчь.

Крымский мост, который возводят российские строители, соединит берега Крыма и Краснодарского края. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России мостом. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году. В июне сообщалось, что работы по строительству выполнены более чем на 50 процентов.