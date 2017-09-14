На Украине назвали причины углубления дна Азовского моря

Углубление дна в Азовском море производится для того, чтобы поддержать глубины, необходимые для судов, обслуживающихся в Мариупольском порту. Об этом в четверг, 14 сентября, на своей странице в Facebook написал директор порта Александр Олейник.

«На заседании кабинета министров принято важнейшее для мариупольских портовиков решение о переходе земснаряда "Меотида" в Мариупольский порт! Это позволит поддерживать паспортные глубины, своевременно выполнять договорные обязательства», — отметил Олейник.

Ранее в тот же день стало известно, что правительство Украины поручило направить технику для дноуглубительных работ в портах акватории Азовского моря.

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В августе в Киеве выразили опасения, что строительство Крымского моста скажется на конкурентоспособности порта Мариуполя. «Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не будут отвечать по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года», — подчеркнули в министерстве.

Как посчитали украинские чиновники, «установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью». О введении ограничений по габаритам для судов, проходящих через морской участок под арками пролетных строений объекта, сообщалось в июне в письме капитана порта Керчь.

Крымский мост через Керченский пролив, возводимый российскими строителями, соединит берега Крыма и Краснодарского края. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России мостом. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году. В июне сообщалось, что работы по строительству выполнены более чем на 50 процентов.