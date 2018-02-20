Определился соперник российских хоккеистов по четвертьфиналу Олимпиады

Российские хоккеисты в четвертьфинальном матче Олимпийских игр в Пхенчхане сыграют со сборной Норвегии. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Норвежцы победили национальную команду Словении со счетом 2:1 и обеспечили себе выход в следующий этап турнира. На 6-й минуте встречи счет открыл словенец Ян Урбас, на 43-й счет сравнял представитель Норвегии Томми Кристиансен. Исход матча определился в овертайме, когда на 63-й минуте шайбу забросил Александер Бонсаксен.

Ранее 20 февраля журналист издания US Today предложил отстранить хоккеиста российской команды Вячеслава Войнова от участия в Олимпиаде. Он посчитал неправильным допуск игрока после обвинений в домашнем насилии.

Российские хоккеисты 17 февраля обыграли сборную США в матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 4:0 и попали в четвертьфинал. После встречи тренер американцев Тони Гранато отказался пожать руку наставнику россиян Олегу Знарку.

Матч между российскими и норвежскими хоккеистами состоится 21 февраля в 10:40 по московскому времени.

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