Американцы предложили выгнать российского хоккеиста с Олимпиады

Журналист издания US Today предложил отстранить хоккеиста российской команды Вячеслава Войнова от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

На пресс-конференции журналист обратился к директору Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марку Адамсу с требованием объяснить, почему Войнова допустили к Играм после обвинений в домашнем насилии. «Вопрос допуска находился в ведении международных федераций. Стоит к ним переадресовать этот вопрос», — ответил Адамс.

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Российские хоккеисты 17 февраля всухую обыграли сборную США в матче группового этапа олимпийского турнира и попали в четвертьфинал. После встречи тренер американцев Тони Гранато отказался пожать руку наставнику россиян Олегу Знарку. Гранато был недоволен тем, что российский специалист выпустил на лед сильнейших игроков, ведя в счете 4:0.

В 2014 году, будучи игроком команды Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингс», Войнов попал в полицию по обвинению в домашнем насилии над женой Мартой. Россиянина приговорили к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. В 2017 году у Войновых родился сын Роман.

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