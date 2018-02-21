В деле с хищениями денег из театра Льва Додина появился казачий атаман

Компанией-подрядчиком «Стройсоюз СВ», которая фигурирует в деле о хищениях при строительстве новой сцены Академического Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге, владеет кошевой атаман Отдельского казачьего общества «Казачья стража» Максим Корнеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя организации Юрия Бугаева.

По его словам, Корнеев состоит в организации с 2010 года. В 2015-м Бугаев присвоил Корнееву должность «кошевой атаман». Бугаев знал, что фирма Корнеева занимается строительством новой сцены МДТ.

«Работа как работа, у нас много есть строителей [в казачьем обществе], здесь ничего сверхъестественного нет. Я знаю, что какие-то проблемы там возникали, но насколько они серьезные, я не вдавался в подробности», — отметил Бугаев. По словам атамана, Корнеев «был человеком, который занимался бизнесом» и «мало посещал мероприятия» казачьего общества.

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«Принимал он участие в выпуске газеты, но скорее финансово это все помогал организовывать. То есть от него помощь была реальная», — сказал Бугаев. При этом комментариев самого Корнеева или его защиты пока не поступало.

Ранее стало известно, что похищенные средства, предназначавшиеся для оплаты работ по проектированию новой сцены Академического Малого драматического театра в Петербурге, могли пойти на приобретение предметов роскоши, дорогих транспортных средств и недвижимости.

21 февраля СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ раскрыли хищения денег, предназначенных для проектирования новой сцены Академического Малого драматического театра. По данным пресс-службы регионального управления ведомства, сообщники похитили 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, задержаны несколько фигурантов. Вопрос об избрании им меры пресечения решается.

Академический Малый драматический театр — Театр Европы основан в 1944 году. С 2003=го пост его художественного руководителя занимает Лев Додин. Открытие новой сцены запланировано в 2018-м, авторами идеи ее строительства стали сам Додин и главный художник театра Александр Боровский.

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