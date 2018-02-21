Источник рассказал о растрате денег из театра Льва Додина на Maybach

Похищенные средства, предназначавшиеся для оплаты работ по проектированию новой сцены Академического малого драматического театра в Петербурге, могли пойти на приобретение предметов роскоши, дорогих транспортных средств и недвижимости. Об этом в среду, 21 января, источник, знакомый с расследованием дела, сообщил «Интерфаксу».

По словам источника, контракт на проектирование новой сцены театра был заключен 10 декабря 2013 года между ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и НАО «Театрально-декорационные мастерские» на общую сумму в 146 миллионов рублей.

Материалы по теме Обласкан властью: задержан Кирилл Серебренников Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей

В хищении выделенных из федерального бюджета средств подозреваются представители фирм «Стройсоюз» СВ и «М-Проект».

«По версии следствия, часть работ фактически выполнена не была, а денежные средства в размере 45,5 миллиона рублей были похищены и использованы по своему усмотрению лицами, действующими от имени привлеченных к их реализации ООО "Стройсоюз СВ" и ООО "М-Проект"», — отметил источник.

В частности, деньги могли пойти на личное обогащение подозреваемых, приобретение ими предметов роскоши, транспортных средств и недвижимости, в том числе автомобиля Mercedes-Benz S500 4 Matic, Maybach и лизинг автомобилей Porsche и Lexus.

Ранее 21 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ раскрыли хищения денег, предназначенных для проектирования новой сцены Академического малого драматического театра. По данным пресс-службы регионального управления ведомства, сообщники похитили 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, задержаны несколько фигурантов. Вопрос об избрании им меры пресечения решается.

Академический малый драматический театр — Театр Европы основан в 1944 году. С 2003 года пост его художественного руководителя занимает Лев Додин. Открытие новой сцены запланировано в 2018-м, авторами идеи ее строительства стали сам Додин и главный художник театра Александр Боровский.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!