Мировые компании замаскировались ради Крыма

Международные компании и бренды с мировым именем маскируются под неприметными вывесками для того, чтобы работать в Крыму. Об этом рассказал постоянный представитель республики при президенте России и вице-премьер Крыма Георгий Мурадов, сообщает портал «Новости Крыма».

«Вы спросите, где эти компании, которые должны в Крыму пестреть вывесками со своими брендами? Мы ведем эту работу аккуратно. У нас появляются другие вывески и бренды, за которыми стоят крупные иностранные фирмы», — заявил чиновник. По его словам, с иностранными компаниями власти республики работают в ежедневном режиме.

Материалы по теме Турбины раздора Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике

Среди наиболее популярных отраслей, в которых заинтересованы иностранцы, названы виноградарство и виноделие, строительство, мусоропереработка и возобновляемая энергетика.

Россия оказалась под санкциями в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе, ограничения были введены в 2014 году. Российская сторона отрицает свою причастность к конфликту на территории Украины. Украинская же сторона регулярно вводит дополнительные ограничения за работу иностранных компаний в Крыму. Недавно сообщалось, что под ограничения Киева могут попасть немецкие фирмы Volkswagen и Adidas.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!