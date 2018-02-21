Российские керлингистки в шестой раз проиграли на Олимпиаде в Пхенчхане

Женская сборная России по керлингу уступила соперницам из Южной Кореи со счетом 2:11 в матче кругового турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Это шестое поражение россиянок на турнире в восьми играх, сообщает РИА Новости.

За сборную из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова (вице-скип). По итогам матчей вторника керлингистки лишились шансов на выход в плей-офф олимпийского турнира. В среду, 21 февраля, россиянки встретятся с командой из Канады. Эта игра станет заключительным матчем кругового турнира.

После поражения японок от команды Великобритании сборная России лишилась шансов побороться за медали Игр-2018. В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. В полуфинал однокругового турнира выйдут четыре команды. 18 февраля российская команда обыграла Данию на групповом этапе турнира по кёрлингу — для россиянок эта победа стала второй. Россия выступает на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета. Олимпиада продлится до 25 февраля.

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