В Вашингтоне рассказали о количестве ядерных ракет у России и США

США и Россия выполняют свои обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом со ссылкой на справку Госдепа США сообщает ТАСС.

Ведомство представило статистику о количестве боеголовок на 5 февраля 2018 года. Согласно ей, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений — межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ) — и 1350 боезарядами на них. У России есть 527 носителей и 1444 боеголовки.

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

Договор о СНВ был подписан в апреле 2010 года. Согласно документу, к февралю 2018 года у России и США должно оставаться не более 1550 боеголовок и 700 МБР, ТБ и БРПЛ.

Ранее американские эксперты подвергли сомнению реалистичность планов России создать плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн. При этом в январе Вашингтон в новой ядерной доктрине США признал преимущество России в сфере атомного оружия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!