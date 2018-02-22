Олимпийский чемпион отказался «разгребать дерьмо» в российском биатлоне

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не согласился бы возглавить Союз биатлонистов России (СБР) даже за миллион долларов в день. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если бы мне сейчас предложили пост главы СБР, даже за миллион долларов в день не пойду. Я не хочу разгребать дерьмо после всех назначений. У нас ведь проблемы не только в биатлоне, это во всех отраслях», — заключил он.

Тихонов раскритиковал нынешнее руководство российского биатлона за выступление сборной на Олимпиаде в Пхенчхане. «Лучше всего будет подать в отставку всему коллективу. Мы номинально числились членами какого-то там управления, один раз собрались, и больше никто никого не видел. И тренерский совет прошел всего один, никчемный», — заявил он.

Тихонов уже выступал относительно ситуации в отечественном биатлоне. 20 февраля он оценил выступление российских спортсменов в Корее как «очень хреновое».

На Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях по биатлону Россию представляли четверо атлетов: Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Лучший результат среди россиян показала Акимова, занявшая 15-е место в индивидуальной гонке.

Игры продлятся до 25 февраля.

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