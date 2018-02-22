Иностранные эксперты рассказали о целях отправки Су-57 в Сирию

Появление в Сирии новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 вызвало активное обсуждение в западных СМИ. Так, большой разбор этой теме посвятил американский эксперт и журналист Джозеф Тревисик (Joseph Trevithick), написавший материал для The Drive.

В нем одной из причин размещения новейших истребителей называется недавний инцидент в районе нефтяных полей «Коноко», когда правительственные войска Сирии при поддержке российской «частной военной компании» были разгромлены курдами и американцами. Другим вероятным поводом автор считает желание продемонстрировать потенциальным покупателям силу российского оружия.

Однако автор ничего не утверждает наверняка. «Если Кремль поставил Су-57 в Сирию, это может усложнить ситуацию, так как американские пилоты пока не имеют реального опыта ведения военных действий в присутствии российских истребителей, — пишет Тревисик. — Не ясно, как эти самолеты отображаются на радарах, какие у них реальные боевые возможности и какую опасность они представляют».

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Эксперт также отмечает, что прибытие Су-57 — «замечательная возможность для США собрать новую информацию об истребителях».

Статья, посвященная истребителям, появилась и в британском издании The Express. «Российское военное предупреждение: Грозные путинские Су-57 спустили с цепей», — гласит ее заголовок. В материале указывается, что президент России Владимир Путин отправил новое вооружение для испытания в боевых условиях.

Активное обсуждение началось и на портале Reddit. Тема с информацией о самолетах набрала на странице с обсуждением гражданской войны в Сирии более 100 комментариев за несколько часов.

Министерство обороны России официально информацию о размещении истребителей не подтверждало.

О прибытии в ближневосточную республику двух российских истребителей пятого поколения стало известно ночью 22 февраля. После топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности и источник в органах военного управления подтвердили информацию о прибытии Су-57 в Сирию.

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