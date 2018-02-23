Вашингтон решил «дожать» Северную Корею

США приняли решение ввести новые масштабные санкции против КНДР. Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме пишет Reuters.
Речь идет о «самом большом пакете санкций против Северной Кореи, который повысит давление на Пхеньян». Декларируемая цель — заставить КНДР отказаться от ядерной программы и начать процесс денуклеаризации.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп расскажет в пятницу о новых санкциях во время выступления на конференции представителей консервативных политических сил. Министерство финансов опубликует детали позднее.
В начале января Дональд Трамп заявил, что уже введенные против Северной Кореи санкции «начали оказывать большое влияние», в частности, они заставили Пхеньян начать диалог с Сеулом.
В свою очередь посол России в КНДР Александр Мацегора заметил, что ограничения ухудшают гуманитарную ситуацию в стране.
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