Вашингтон решил «дожать» Северную Корею

США приняли решение ввести новые масштабные санкции против КНДР. Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме пишет Reuters.

Речь идет о «самом большом пакете санкций против Северной Кореи, который повысит давление на Пхеньян». Декларируемая цель — заставить КНДР отказаться от ядерной программы и начать процесс денуклеаризации.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп расскажет в пятницу о новых санкциях во время выступления на конференции представителей консервативных политических сил. Министерство финансов опубликует детали позднее.

Материалы по теме Их снаряды Северная Корея едет на Олимпиаду: у нее есть ядерная бомба и много претензий

В начале января Дональд Трамп заявил, что уже введенные против Северной Кореи санкции «начали оказывать большое влияние», в частности, они заставили Пхеньян начать диалог с Сеулом.

В свою очередь посол России в КНДР Александр Мацегора заметил, что ограничения ухудшают гуманитарную ситуацию в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!