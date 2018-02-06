Российский посол рассказал об умирающих из-за санкций женщинах в Северной Корее

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что санкции против КНДР ухудшают гуманитарную ситуацию в стране. Его слова приводит РИА Новости.

После заседания комитета ООН по санкциям в отношении Пхеньяна Мацегора рассказал журналистам, что из-за ограничительных мер страдающему северокорейскому населению почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе медикаменты и продовольствие. По словам посла, проблемой в стране, в частности, является лечение рака у женщин. Из-за того что в специализированный медицинский центр невозможно доставить оборудование, женщины умирают.

Дипломат призвал комитет по Северной Корее быть «не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование».

Летом 2017 года, после очередных ракетных испытаний Пхеньяном, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, расширяющую ограничительные меры против Северной Кореи. В декабре СБ ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции. Документ получил номер 2397. Он, в частности, вводит дополнительные ограничения на поставки Северной Корее сырой нефти и продуктов переработки, а также требует ото всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов и расширяет торговое эмбарго.

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