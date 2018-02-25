В РПЦ ответили на закрытие храма в Иерусалиме из-за налогов

В Русской православной церкви надеются, что ситуация, в результате которой храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт на неопределенное время, вскоре разрешится и паломники смогут посетить его уже на Пасху. Об этом со ссылкой на секретаря по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якимчука пишет ТАСС.

«Ситуация явно не стандартная. Она имеет измерение как религиозное, так и политическое — споры между мэром Иерусалима и правительством. Трудно прогнозировать, но мы надеемся, что паломники вскоре вновь будут иметь возможность молиться в храме Гроба Господня, и хотя бы до Пасхи ситуация разрешится», — заявил Якимчук.

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Храм Гроба Господня был закрыт в воскресенье в знак протеста против введения муниципалитетом Иерусалима налогов на некоторые виды церковной недвижимости на неопределенный срок. При этом исторически в Иерусалиме церкви никогда налогом ранее не облагались. В настоящее время муниципалитетом Иерусалима поднят вопрос о взыскании муниципального налога, не полученного от церквей за последние годы, с церковных объектов, приносящих прибыль, — гостиниц (кроме бесплатных домов для паломников), ресторанов, торговли сувенирами и ремесленными изделиями, а также с иных объектов, не являющихся домами для молитвы.

Храм Воскресения Христова является святыней христианского мира, он построен на месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

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