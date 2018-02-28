В Иерусалиме после трехдневного возмущения налогами открылся Храм гроба Господня

Крупнейшие христианские конфессии Иерусалима открыли для паломников доступ в Храм гроба Господня. Об этом сообщает РИА Новости.

Открывать врата пришли представители греко-православной, армянской и католической церквей, которые сообща управляют Храмом гроба Господня. Таким образом завершилась трехдневная акция протеста против планов мэрии Иерусалима обложить церковное имущество налогом.

Церковники разрешили посещать храм после того, как власти Израиля заявили о готовности начать переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания налога.

Представители церквей отказались подчиниться требованию муниципалитета Иерусалима об уплате 186 миллионов долларов налога с церковных объектов, приносящих прибыль, — гостиниц (кроме бесплатных домов для паломников), ресторанов, торговли сувенирами и ремесленными изделиями, а также с иных объектов, не являющихся домами для молитвы.

Храм Воскресения Христова является святыней христианского мира, он построен на месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

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