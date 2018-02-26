Проба пойманного на допинге россиянина показала рекордное содержание мельдония

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал детали допингового дела российского керлингиста Александра Крушельницкого, проба которого показала наличие запрещенного вещества мельдония. Информация появилась на сайте CAS в понедельник, 26 февраля.

Допинг-тест провели 12 февраля, в пробе спортсмена обнаружили 8069 нанограмм мельдония на миллилитр мочи (нг/мл). Повторный анализ, проведенный на следующий день, показал снижение концентрации — 5721 нг/мл.

Мельдоний оказался под запретом с января 2016 года. С тех пор подобного содержания вещества в организме спортсменов не фиксировалось. Sports.ru приводит сравнительную статистику: у теннисистки Марии Шараповой, отбывавшей 15-месячную дисквалификацию, концентрация мельдония составила 890 нг/мл, а у конькобежца Павла Кулижникова, не допущенного Международный олимпийским комитетом (МОК) до Игр-2018, — 0,7 нг/мл. Шарапова признавалась, что по ошибке продолжила принимать мельдоний после запрета. Эффект от препарата проявляется лишь при его систематическом применении.

В настоящий момент окончательного решения по делу Крушельницкого не принято, спортсмен временно отстранен от соревнований. Вести разбирательство и выносить вердикт будет CAS.

22 февраля Крушельницкий и его партнерша по команде Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых медалей Олимпиады-2018. Допинг-пробы А и B керлингиста показали наличие мельдония. Он признал вину и отказался от слушаний в CAS. В МОК допустили, что Крушельницкому могли подсыпать запрещенное вещество.

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