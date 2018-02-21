Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут олимпийские медали

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, завоеванные на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом рассказала пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1».

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», — заявила она.

Обе допинг-пробы Крушельницкого показали наличие в крови милдроната. Спортсмен настаивает, что не принимал запрещенное вещество умышленно. Портал Insidethegames писал, что керлингист подозревает партнеров по сборной в том, что они могли подсыпать ему допинг.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевали бронзовые медали Олимпиады в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Спортсмены стали первыми олимпийскими призерами в истории отечественного керлинга.

21 февраля Крушельницкий выступил с заявлением, в котором признался, что не видит смысла в проведении слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсмен отметил, что в рамках действующих антидопинговых правил этот шаг бесполезен. Слушания выездной панели CAS запланированы на 08:00 мск 22 февраля.

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