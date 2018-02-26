Российские призерки Игр получили предложение руки и сердца в аэропорту

Российские лыжницы Анна Нечаевская и Анастасия Седова получили предложения руки и сердца от своих возлюбленных по возвращению из Пхенчхана в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Sportbox.ru.

Спортсменки ответили согласием. «Не ожидала. Легкая дрожь. До сих пор коленки трясутся. Сейчас уже успокаиваются. Начинаю приходить в себя и верить в это. Неожиданный и приятный сюрприз», — призналась Нечаевская.

Российская делегация вернулась домой с Олимпиады 26 февраля. На Играх-2018 отечественные спортсмены завоевали 17 медалей — две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

17 февраля российские лыжницы впервые за 12 лет завоевали медаль в эстафете. В составе команды помимо 26-летней Нечаевской бежали Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова.

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