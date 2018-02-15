Российская спортсменка раскрыла детали встречи с президентом МОК

Российская лыжница Анна Нечаевская раскрыла подробности встречи отечественных олимпийцев с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«На собрании старалась особо не слушать, впереди была гонка. Томас Бах сказал, что не хотел нашу страну... это... не знаю, как сказать. Он сказал, что очень рад, что мы приехали и участвуем. Я этому человеку верю. По крайней мере, хотелось бы верить», — призналась Нечаевская.

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Встреча Баха с представителями российской команды в Пхенчхане состоялась 14 февраля. В ней приняли участие спортсмены, в тот момент не занятые на тренировках и соревнованиях. Глава МОК выступил с речью, а затем ответил на вопросы россиян.

В декабре 2017 года МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, вследствие чего отечественные спортсмены поехали в Пхенчхан под олимпийским флагом и соревнуются в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России». Часть россиян, отстраненных МОК, была оправдана Спортивным арбитражным судом, но все равно осталась без Игр-2018.

Олимпиада продлится до 25 февраля.

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