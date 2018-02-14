Президент МОК предстал пред ликом российских олимпийцев

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с представителями российской команды в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бах пообщался с «Олимпийскими атлетами из России» в Олимпийской деревне в горном кластере. На встрече присутствовали спортсмены, на тот момент не участвовавшие в соревнованиях. Как передает ТАСС, встреча состояла из двух частей: сначала функционер произнес речь, а затем ответил на вопросы атлетов.

Материалы по теме «Это настоящий садизм» Россиян лишают Олимпиады. И дело не в допинге

5 февраля Бах объяснил, почему оправданные Спортивным арбитражным судом (CAS) российские спортсмены не получили приглашения на Игры в Пхенчхане. Он отметил, что кандидатура каждого атлета рассматривалась индивидуально, а также добавил, что одного факта оправдания CAS для участия в Олимпиаде недостаточно.

В декабре 2017 года МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Отечественные спортсмены поехали в Пхенчхан под олимпийским флагом и соревнуются в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России». Ряд атлетов, признанных МОК виновными в нарушении антидопинговых правил и впоследствии оправданных CAS, так и не получили допуска на Игры.

Олимпиада проходит с 9 по 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!