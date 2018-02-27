Черчесов предложил внести допинг-офицеров в заявку сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что допинг-офицеры проверяют команду на каждом сборе. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Допинг-офицеры занимаются серьезным делом, мы уважаем их работу, это нормально. Они всегда проверяют определенное количество игроков. Мы с ними настолько подружились, что есть чувство, что их тоже надо вносить в заявку», — пошутил Черчесов.

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17 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) признала игроков российской сборной «чистыми». Перепроверке подверглись пробы футболистов, выступавших на Евро-2012 и Евро-2016. В начале месяца Черчесов рассказал, что допинг-офицеры запросили список игроков, которые будут участвовать в чемпионате мира 2018 года.

В январе английские СМИ писали о намерении российских футболистов принимать допинг во время чемпионата мира. В ноябре прошлого года сообщалось, что ФИФА связалась с информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами, о котором он заявлял ранее.

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