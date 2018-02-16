Российских футболистов признали «чистыми»

Допинг-пробы российских футболистов, выступавших на Евро-2012 и Евро-2016, оказались отрицательными. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

«Мы можем подтвердить, что все игроки сборной России, выступавшей на Евро-2016, были протестированы специалистами Европейской федерации футбола (УЕФА) во время внесорвеновательного и соревновательного контроля, все результаты были отрицательными. При этом УЕФА также недавно провел повторный анализ проб, взятых у игроков сборной России, выступавших на Евро-2012 в Польше и Украине, используя последние разработки и методы, применяемые в лабораториях Всемирного антидопингового агентства (WADA). Все результаты были отрицательными», — говорится в заявлении.

5 февраля главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил об интересе к его игрокам со стороны допинг-офицеров. Наставник направил список возможных участников домашнего чемпионата мира согласно запросу службы контроля за допингом.

В ноябре 2017 года сообщалось

о контакте представителей ФИФА с информатором Международного антидопингового агентства Григорием Родченковым. Сам Родченков заявлял, что у него достаточно информации, чтобы доказать существование допинг-системы в российском футболе.

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