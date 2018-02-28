Клуб НБА запретил фанату посещение матчей из-за шутки про бобслей

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» запретил посещение матчей фанату за якобы расистские выкрики в адрес австралийца Патрика Миллса из «Сан-Антонио Сперс». Об этом сообщает Associated Press.

Во время трансляции матча между «Кливленд Кавальерс» и «Сан-Антонио Сперс» в эфир попала шутка болельщика хозяев, адресованная игроку сборной Австралии Миллсу.

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«Эй, звонила Ямайка! Просят вернуть их боб!» — прокричал фанат, вероятнее всего, намекая на инцидент, произошедший на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Высказывание посчитали расистским, так как игрок «шпор» по происхождению является австралийским аборигеном. Сотрудники клуба вычислили нарушителя и запретили ему посещение арены клуба. Запрет будет пересмотрен через год.

Тренером сборной Ямайки по бобслею была австралийка Сандра Кириасис. После конфликта со спортивными чиновниками, Кириасис объявила о своем уходе из команды. Единственный боб, имевшийся в распоряжении сборной, официально принадлежал австралийскому тренеру.

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